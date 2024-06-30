ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ
Комментарии

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий потерял одну позицию в обновлённом рейтинге ФИДЕ. Теперь Непомнящий занимает пятую строчку рейтинга (2770).

Лидером остается норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2832). Второе место занимает американец Хикару Накамура (2802), третий — американец Фабиано Каруана (2796), а Арджун Эригайси (2778) из Индии — четвёртый.

Напомним, 7 июня стало известно, что ФИДЕ временно лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства. В свою очередь, ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.

Ранее стало известно, что Ян Непомнящий в пятом раунде турнира Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния) сыграл вничью, как и предыдущие четыре раза.

Материалы по теме
Федерация шахмат России подала аппеляцию на решение ФИДЕ об отстранении
Непомнящий пятый раз подряд сыграл вничью на турнире Grand Chess Tour
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android