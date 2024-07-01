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Сидни Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Сидни Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
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24-летняя американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

В финале национального отборочного турнира США к Олимпийским играм — 2024 в Париже спортсменка преодолела дистанцию за 50,65, что является лучшим результатом в истории. Прежний мировой рекорд — 50,68 — также принадлежал Маклафлин.

Сидни Маклафлин является единственной бегуньей в мире, которая смогла преодолеть дистанцию 400 метров с барьерами с временем менее 51 секунды. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка завоевала две золотых медали — на дистанции 400 метров с барьерами, а также в составе эстафетной команды США в забеге 4х400 метров, в рамках которого она бежала первый этап.

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