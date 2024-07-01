Гимнастка Симона Байлз в третий раз поедет на Олимпиаду

Спортивная гимнастка из США Симона Байлз в третий раз поедет на Олимпиаду в этом году.

Ранее она участвовала в Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах. Олимпиада-2016 была особенно насыщенной для Байлз — она четырежды поднималась на первую ступень пьедестала и один раз завоевала бронзу. В 2021 году золото взять не удалось, Байлз заняла второе и третье места.

Сейчас она готовится к третьим Играм в своей жизни.

Напомним, Байлз — одна из самых титулованных спортсменок по спортивной гимнастике, на её счету 19 золотых медалей чемпионатов мира. Симона Байлз исполняет четыре именных элемента: два на вольных упражнениях, по одному на бревне и в опорном прыжке.

У спортсменки было тяжёлое детство — она сирота и некоторое время провела в детском доме, пока её не усыновил дед по линии матери.