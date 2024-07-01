«Нормальное желание». Велогонщик Сырица — об участии на Олимпиаде в Париже

Российский велогонщик Глеб Сырица высказался о своём участии на Олимпиаде в Париже.

– Кто-то скажет, зачем вообще ехать, если ты без команды, один стартуешь в групповой гонке. «Сидел бы дома, по телеку посмотрел».

– Ну вот кто так думает, пусть дома и остаётся. Нормальное желание для любого спортсмена – выступить на Олимпийских играх. И коллеги хорошо отнеслись к этому. Когда мне сказали, что есть возможность моего участия, ко мне ребята по команде подходили, поздравляли.

– Не жалеешь, что на треке не удалось отобраться, или сейчас уже нет?

– Именно «сейчас уже нет». Когда у меня в приоритете был трек, мы в основном выступали в командных видах, так что тут всё равно бы не было возможности. Ну и в последние несколько лет я выступаю на шоссе. Так что сейчас уже нет сожалений, – приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, Глеб Сырица попал в итоговый список участников Олимпиады, заменив Александра Власова, который отказался от участия в Олимпийских играх в Париже.