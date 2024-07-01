Стало известно место проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024

Федерация шахмат Сингапура при поддержке правительства Сингапура выиграла заявку на проведение матча за звание чемпиона мира ФИДЕ 2024 года.

«Мы рады, что впервые в истории ФИДЕ матч на первенство мира пройдёт в Сингапуре. Сингапур является не только одним из самых знаковых мировых туристических и деловых центров, но и процветающим шахматным центром с большими амбициями и талантом», — приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича официальный сайт организации.

В матче примут участие действующий чемпион Дин Лижэнь из Китая и претендент Гукеш Доммараджу из Индии. Матч пройдет с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял одну позицию в обновлённом рейтинге ФИДЕ.