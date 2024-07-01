Карапас возглавил общий зачёт «Тур де Франс» — 2024 после третьего этапа, Власов — 10-й

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Велогонщик из Эквадора Ричард Каракас после третьего этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 возглавил общий зачёт. Россиянин Александр Власов занимает 10-ю строчку.

Победителем третьего этапа стал эритреец Биниам Гирмай, вторым финишировал Фернандо Гавирия из Колумбии, а тройку лидеров замкнул бельгиец Арно де Ли.

Общий зачёт после третьего этапа:

Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 15.20,18 Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) Ромен Барде (Франция, dsm-firmenich PostNL) Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) Гийом Мартен (Франция, Cofidis) Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.