Карапас возглавил общий зачёт «Тур де Франс» — 2024 после третьего этапа, Власов — 10-й
Велогонщик из Эквадора Ричард Каракас после третьего этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 возглавил общий зачёт. Россиянин Александр Власов занимает 10-ю строчку.
Победителем третьего этапа стал эритреец Биниам Гирмай, вторым финишировал Фернандо Гавирия из Колумбии, а тройку лидеров замкнул бельгиец Арно де Ли.
Общий зачёт после третьего этапа:
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 15.20,18
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
- Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)
- Ромен Барде (Франция, dsm-firmenich PostNL)
- Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
- Гийом Мартен (Франция, Cofidis)
- Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)
- Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
- Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.
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