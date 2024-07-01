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Карапас возглавил общий зачёт «Тур де Франс» — 2024 после третьего этапа, Власов — 10-й

Карапас возглавил общий зачёт «Тур де Франс» — 2024 после третьего этапа, Власов — 10-й
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Велогонщик из Эквадора Ричард Каракас после третьего этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 возглавил общий зачёт. Россиянин Александр Власов занимает 10-ю строчку.

Победителем третьего этапа стал эритреец Биниам Гирмай, вторым финишировал Фернандо Гавирия из Колумбии, а тройку лидеров замкнул бельгиец Арно де Ли.

Общий зачёт после третьего этапа:

  1. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 15.20,18
  2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
  3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)
  4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)
  5. Ромен Барде (Франция, dsm-firmenich PostNL)
  6. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
  7. Гийом Мартен (Франция, Cofidis)
  8. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)
  9. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
  10. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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