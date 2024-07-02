«Шахматная доска начинает кружиться перед глазами». Гунина — о проявлениях тяжёлой болезни

Чемпионка мира по шахматам Валентина Гунина раскрыла подробности тяжёлого заболевания.

«Побочный эффект от недавно добавленных лекарств – я начала зевать в один ход. На Играх БРИКС это проявлялось очень часто. На недавнем титульнике играла с Хансом Ниманном, получила выигрышную позицию, должна была побеждать, но просто зевнула фигуру. У меня тревожно-депрессивное расстройство, которое вызывает… Я называю это галлюцинациями, но самом деле – проблемы с восприятием окружающего мира. И на шахматной доске тоже.

Бывают такие глюки, что я начинаю в голове рисовать ходы, которых на самом деле нет. Иногда перед глазами начинает кружиться шахматная доска, иногда поля путаются. На терапии меня обучали, как это хоть как-то нивелировать», — сказала Гунина в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.