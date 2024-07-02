«Все читеры попадут в шахматный ад». Чемпионка мира Гунина — о мошенничестве в шахматах

Чемпионка мира Валентина Гунина высказалась о мошенничестве в онлайн-шахматах.

«Крамник первым начал громко говорить о проблеме мошенничества в шахматах. Владимир Борисович где-то перегибает палку, конечно, но я в целом согласна, что в мужских онлайн-шахматах это серьёзная проблема, о том же самом и Ян Непомнящий говорит. В женских шахматах этой проблемы практически нет. Но не потому, что мы такие честные. Просто у нас очень маленькие призовые, нет смысла в мошенничестве. Вообще, я считаю, что все читеры попадут потом в шахматный ад. Зачем вообще это делать, когда шахматы сами по себе – красота, искусство?» — сказала Гунина корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Ранее 14-й чемпион мира российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что больше не будет играть на шахматной онлайн-платформе Chess.com из-за большого количества читеров. Вскоре онлайн-платформа закрыла от пользователей блог Крамника.