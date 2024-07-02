Гунина: бывало, так тряслись руки, что не могла поставить фигуру на нужное поле

Чемпионка мира Валентина Гунина рассказала об игре в шахматы с диагнозом «волчанка».

«Жаль, что в классику не могу нормально играть. Меня прикалывало, когда коллеги спрашивали, почему я отказываюсь от «Аэрофлот Опен». Да там два тура в день! А я бы даже тур в день не выдержала, потому что это слишком большая нагрузка. При волчанке вообще трясётся всё тело, и я видела, как люди не могли это контролировать. У меня, к счастью, пока до этого не дошло, но бывали ситуации, когда сильно тряслись руки. Я брала фигуру и не могла её поставить на нужное поле. Слава богу, что сейчас проходит много турниров по быстрым шахматам и блицу, за короткое время болезнь не так сильно проявляется. Хотя порой мне даже фигуры расставить сложно», — сказала Гунина корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.