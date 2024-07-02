Шахматистка Валентина Гунина: тем, у кого есть возможность, на Олимпиаду стоит ехать

Российская шахматистка, гроссмейстер Валентина Гунина выразила печаль по поводу многочисленных запретов для спортсменов из других видов спорта для участия в Олимпийских играх — 2024.

«Что касается Игр-2024, я очень сочувствую всем спортсменам. У них короткая карьера, и пропуск Олимпиады – это очень сильный удар. Наверное, если у кого есть возможность, стоит ехать – я бы никого осуждать не стала. Но в то же время я понимаю, что в Париже будет тяжело выступать при таком давлении и постоянном негативе. В шахматах такого нет. Мы приезжаем на турниры и не сталкиваемся с провокациями», — рассказала Гунина в беседе с корреспондентом Андреем Шитихиным.

Напомним, ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России, однако включила в свой календарный план чемпионаты России по шахматам среди мужчин и женщин.