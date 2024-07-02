Гунина: чемпионат мира без российских участников — это громкий политический скандал

Российский гроссмейстер Валентина Гунина заявила, что чемпионат мира без российских шахматистов может обернуться политическим скандалом.

«То, что следующий чемпионат мира по рапиду и блицу пройдёт в Нью-Йорке, – очень круто. Я там никогда не была и очень хочу побывать. Но что с визой? Понятно, что мне попытаются помочь в ФИДЕ, но шансов на это мало.

В апреле многие спорили, насколько это правильно, что турнир претендентов проходит в стране, куда визу получить тяжело. Но тогда, насколько я помню, в ФИДЕ заявили, что если хоть один участник не получит визу, турнир пройдёт в другом месте. Сейчас такого точно не будет, слишком много участников. Но если провести чемпионат мира без российских участников – это громкий политический скандал, на мой взгляд», — рассказала Гунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Турнир претендентов прошёл в 2024 году в Торонто (Канада), однако появлялась информация и о том, что он может пройти в Мадриде (Испания) из-за отсутствия виз.