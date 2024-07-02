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Гунина: я рассказываю о своём недуге не для того, чтобы меня жалели

Гунина: я рассказываю о своём недуге не для того, чтобы меня жалели
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Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, почему делится с аудиторией тем, как живёт с заболеванием.

«Мне удаётся играть в шахматы, хотя вообще сложно представить, что с иммунной болезнью ты вообще можешь что-то делать. Я рассказываю о своём недуге и не стесняюсь этого, но не для того, чтобы меня жалели. Жалость – это дурацкое чувство. Я рассказываю в надежде, что мой пример тоже кого-то может мотивировать. Я хочу показать, что можно и нужно жить в любой ситуации», — рассказала Гунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, в январе 2024 года Гунина рассказала, что борется с системным аутоиммунным заболеванием — волчанкой. По словам шахматистки, иногда недуг не позволяет ей держать фигуры в руках.

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