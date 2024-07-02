«Сомневаюсь, что Дин выйдет на чемпионский матч». Гунина — о состоянии Лижэня

Российская шахматистка, гроссмейстер и заслуженный мастер-спорта Валентина Гунина прокомментировала состояние чемпиона мира по шахматам из Китая Дин Лижэня.

«У Дин Лижэня, насколько я знаю, диагностирована клиническая депрессия. Я ему очень сочувствую и даже сомневаюсь, что Дин выйдет на чемпионский матч с Гукешем Доммараджу. Но замены я бы не хотела, потому что там будет не наш Ян Непомнящий, а американец Хикару Накамура. Это совсем другая песня. Очень хочу, чтобы Дин сыграл, но он совсем в разобранном состоянии. Он молодец, что рассказал правду о своём состоянии. Но я удивилась, что в его сторону было очень много хейта – да зачем об этом рассказывать, ты не мужик, что ли? Надо понимать, что матч за звание чемпиона мира – серьёзное испытание, плюс на него в коммунистическом Китае тоже давление было, там ждали его победу.

Но время у него ещё есть. С помощью правительства Китая, шахматной федерации и китайской медицины Дин может восстановиться. Я уверена, что для него многое делается. Главное, чтобы он не обращал внимание на диванных критиков», — рассказала Гунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, в июне Лижэнь признался в том, что дважды проходил лечение от депрессии в клинике и понемногу налаживает свою жизнь. У гроссмейстера были проблемы со сном, что вместе с напряжённой игрой в шахматы может привести к летальному исходу.