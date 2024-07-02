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Чемпионка мира Гунина рассказала, что принимает препарат из запрещённого списка ВАДА

Чемпионка мира Гунина рассказала, что принимает препарат из запрещённого списка ВАДА
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Российская шахматистка, гроссмейстер Валентина Гунина рассказала, что ей приходится делать, чтобы постоянно принимать тот препарат, внесённый в список запрещённых, который ей жизненно необходим.

«Шесть лет я только за диагноз боролась. Врачи очень сложно ставят волчанку, должна быть стопроцентная уверенность, поскольку назначаются тяжёлые препараты. Мне приходится оформлять терапевтическое исключение на конкретный препарат – преднизолон, который входит в запрещённый список ВАДА. Он мне жизненно необходим, этот гормон подавляет агрессивное действие болезни, но действует на внутренние органы. Даже на мои 5 мг мне нужно было делать официальный запрос в РУСАДА, собирала все документы. И делать так мне приходится регулярно, поскольку волчанку невозможно вылечить», — рассказала Гунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Гунина несколько лет борется с аутоиммунным заболеванием. При этом сама она является первой в истории трёхкратной чемпионкой Европы. Также она двукратная чемпионка мира по блицу, чемпионка Европы по блицу, серебряный призёр чемпионата мира по блицу.

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