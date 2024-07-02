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Чемпионка мира Гунина: есть вещи намного хуже, чем играть под флагом ФИДЕ

Чемпионка мира Гунина: есть вещи намного хуже, чем играть под флагом ФИДЕ
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Российская шахматистка Валентина Гунина объяснила, почему её не задевает то, что на международных турнирах шахматисты играют под флагом ФИДЕ.

«На самом деле по сравнению с тем, что нас в настоящий момент допускают до всех турниров, отсутствие флага – минимальная потеря. Хотя вот на Играх БРИКС мы играли под своим флагом, на награждении играл наш гимн, и слёзы на глаза навернулись. Подумала о ребятах, которые сейчас там, на СВО. Я могу спокойно ходить по улице, пить кофе, и никаких бомб на голову не падает – это уже за счастье. А что происходит в Белгороде, Брянске… Я понимаю, что есть вещи намного хуже, чем играть под флагом ФИДЕ и терпеть то, что кто-то тебе руку не пожмёт. У меня свои проблемы есть», — рассказала гроссмейстер корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, ранее ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России от членства, но в календарь мероприятий включила чемпионат России по шахматам.

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