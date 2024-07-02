Чемпионка мира Гунина: есть вещи намного хуже, чем играть под флагом ФИДЕ

Российская шахматистка Валентина Гунина объяснила, почему её не задевает то, что на международных турнирах шахматисты играют под флагом ФИДЕ.

«На самом деле по сравнению с тем, что нас в настоящий момент допускают до всех турниров, отсутствие флага – минимальная потеря. Хотя вот на Играх БРИКС мы играли под своим флагом, на награждении играл наш гимн, и слёзы на глаза навернулись. Подумала о ребятах, которые сейчас там, на СВО. Я могу спокойно ходить по улице, пить кофе, и никаких бомб на голову не падает – это уже за счастье. А что происходит в Белгороде, Брянске… Я понимаю, что есть вещи намного хуже, чем играть под флагом ФИДЕ и терпеть то, что кто-то тебе руку не пожмёт. У меня свои проблемы есть», — рассказала гроссмейстер корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, ранее ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России от членства, но в календарь мероприятий включила чемпионат России по шахматам.