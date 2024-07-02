«Дала бы по рукам за такое!» Гунина — об инциденте со снятием российского флага со стола

Российская шахматистка, чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Валентина Гунина заявила, что резко отреагировала бы, если бы во время партии в её личное пространство влез посторонний.

«Тамару Тансыккужину мне было жалко, но она вообще крутая. Я знакома с ней – она боец, очень достойно в этой ситуации себя повела. Я бы дала по рукам за такое! С какой стати во время партии кто-то будет лезть в моё личное пространство и мешать?» — сказала Гунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, польский чиновник сорвал флаг со стола российской чемпионки мира Тамары Тансыккужиной, которую ранее вообще удалили с первого места рейтинга по шашкам. Она проиграла партию, во время которой был убран флаг, однако в матче всё же вырвала победу.