ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Дала бы по рукам за такое!» Гунина — об инциденте со снятием российского флага со стола

«Дала бы по рукам за такое!» Гунина — об инциденте со снятием российского флага со стола
Аудио-версия:
Комментарии

Российская шахматистка, чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Валентина Гунина заявила, что резко отреагировала бы, если бы во время партии в её личное пространство влез посторонний.

«Тамару Тансыккужину мне было жалко, но она вообще крутая. Я знакома с ней – она боец, очень достойно в этой ситуации себя повела. Я бы дала по рукам за такое! С какой стати во время партии кто-то будет лезть в моё личное пространство и мешать?» — сказала Гунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, польский чиновник сорвал флаг со стола российской чемпионки мира Тамары Тансыккужиной, которую ранее вообще удалили с первого места рейтинга по шашкам. Она проиграла партию, во время которой был убран флаг, однако в матче всё же вырвала победу.

Материалы по теме
«Это нужно сделать прямо сейчас!» Как нашу чемпионку мира позорно лишили флага России
«Это нужно сделать прямо сейчас!» Как нашу чемпионку мира позорно лишили флага России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android