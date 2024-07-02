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«Шахматные звёзды 4.0»: онлайн-трансляция шестого дня турнира

«Шахматные звёзды 4.0»: онлайн-трансляция шестого дня турнира
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Сегодня, 2 июля, в Москве состоятся матчи шестого игрового дня международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 4.0».

Все трансляции партий можно будет посмотреть в социальной сети «Одноклассники».

Соревнования с суммарным призовым фондом 15 млн рублей проходят с 27 июня по 2 июля в башне «Око» ММДЦ «Москва-Сити». Борьбу за награды среди взрослых ведут Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина (все — Россия), Хоу Ифань (Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан), Амин Табатабаи (Иран) и Раунак Сандхвани (Индия).

С 27 по 30 июня шахматисты соревновались в рапиде, 1 июля прошли открытые мастер-классы, а в заключительные два дня состоится блицтурнир.

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