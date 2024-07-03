Российская всадница Фирюлина получила нейтральный статус от FEI

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Российская всадница Екатерина Фирюлина получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI). Об этом сообщили в ТАСС.

Уточняется, что нейтральный статус российской спортсменки был согласован бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в конце апреля.

Ранее возможность приезжать на турниры FEI в качестве официального лица получили Валерия Гинева, Александра Изместьева, Алексей Тюшкевич, Анна Сущева, Евгения Давыдова, Ольга Коган и Алексей Мащенков.

Напомним, осенью 2023 года бюро FEI приняло решение о необходимости изменения мер, которые были приняты в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Тогда же в организации решили разработать критерии, согласно которым российский конный спорт вернётся в соревнования под эгидой FEI в нейтральном статусе.