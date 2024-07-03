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Велогонщики Виктор Бугаенко и Даниил Зараковский победили в Италии, опередив чемпиона ОИ

Российские велогонщики Виктор Бугаенко и Даниил Зараковский одержали победу в мэдисоне на международных соревнованиях 6 Giorni delle Rose на открытом велодроме в итальянской Фьоренцуола-д’Арде.

Спортсмены набрали 48 очков. На второй позиции закончили турнир другие представители российского велотрека Лев Гонов и Иван Смирнов (30). Тройку сильнейших замкнули австралийские велосипедисты Лиам Уолш и Грэм Фрисли с 28 очками.

Олимпийский чемпион 2016 года итальянский велогонщик Элиа Вивиани в паре с партнёром Маттиа Пинацци финишировал пятым с 12 очками.

Соревнования в Италии завершатся 4 июля.

Напомним, с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры — 2024. Допущенные до соревнований российские велосипедистки Алёна Иванченко и Тамара Дронова подтвердили своё участие, а сильнейший российский гонщик Александр Власов отказался. Вместо него на Олимпиаде выступит Глеб Сырица.