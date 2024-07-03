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Тренера сборной России по вольной борьбе арестовали за содействие терроризму

Тренера сборной России по вольной борьбе арестовали за содействие терроризму
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Старший тренер сборной России по вольной борьбе Алишери Камаледин Исматзода арестован за содействие терроризму, сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации издания, сегодня, 3 июля, следственный комитет России в Щербинском суде города Москвы предъявил Исматзоде обвинение в оказании содействия террористической деятельности и заключил его под стражу предварительно на срок до 28 августа.

Напомним, Алишери был задержан 1 июля по подозрению в склонении и вербовке в террористическую деятельность (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Сообщалось, что при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература. По данным следствия, у специалиста есть родственник, который сейчас задержан за терроризм в Таджикистане.

Задержанный Исматзода – мастер спорта России и тренер высшей категории. Он работал с юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет).

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