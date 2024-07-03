Тренера сборной России по вольной борьбе арестовали за содействие терроризму

Старший тренер сборной России по вольной борьбе Алишери Камаледин Исматзода арестован за содействие терроризму, сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации издания, сегодня, 3 июля, следственный комитет России в Щербинском суде города Москвы предъявил Исматзоде обвинение в оказании содействия террористической деятельности и заключил его под стражу предварительно на срок до 28 августа.

Напомним, Алишери был задержан 1 июля по подозрению в склонении и вербовке в террористическую деятельность (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Сообщалось, что при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература. По данным следствия, у специалиста есть родственник, который сейчас задержан за терроризм в Таджикистане.

Задержанный Исматзода – мастер спорта России и тренер высшей категории. Он работал с юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет).