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В ФДР опровергли участие Махмадбекова в ОИ. МОК утверждает, что он принял приглашение

Победитель нескольких турниров «Большого шлема» российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков отказался от приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена», — приводит слова президента Федерации дзюдо России (ФДР) Сергея Соловейчика пресс-служба организации.

Напомним, из 17 российских дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе МОК допустил лишь четверых: Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили. После этого президиум ФДР принял единогласное решение отказаться от участия в Играх.

При этом на сайте МОК обозначено, что Махмадбеков принял приглашение выступить на Играх.