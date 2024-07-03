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Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия скончался в возрасте 27 лет

Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия скончался в возрасте 27 лет
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Чемпион мира 2019 года в весовой категории до 55 кг грузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия ушёл из жизни, сообщает пресс-служба Национальной федерации борьбы Грузии в своих социальных сетях. Спортсмену в феврале исполнилось 27 лет.

По информации ряда грузинских СМИ, в частности, портала «Грузия.Online», спортсмена нашли мёртвым дома. По версии следствия, это самоубийство.

Помимо упомянутого золота с ЧМ-2019, Цурцумия имел в своём активе ещё две серебряные и две бронзовые награды с подобного уровня первенств. Также Нугзар являлся многократным призёром чемпионатов Европы.

Стоит отметить, что на ЧМ-2019 Цурцумия принёс Грузии первое золото на подобном уровне за 12 лет. После победы Нугзар отмечал, что перед финальным поединком думал о погибшем брате.

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