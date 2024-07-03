«Цели у ЦСКА всегда самые высокие». Олег Кулешов — о предстоящем сезоне

Новый главный тренер гандбольного клуба ЦСКА Олег Кулешов поделился планами команды на период межсезонья, а также высказал мнение по поводу предстоящего соревновательного сезона.

«Уже 8 июля выходим из отпуска и начинаем подготовку к новому сезону. До 14 июля тренируемся в Красногорске, втягиваемся в рабочий процесс, после чего отправимся в Кисловодск, где до 29 июля проведём учебно-тренировочные сборы. Кроме того, в августе планируем принять участие в товарищеском турнире в Москве. А в начале сентября нас ждёт матч за Суперкубок России.

Ожидания от сезона у меня самые позитивные. Надеюсь, что мы сформируем коллектив, способный решать высокие задачи. Цели у ЦСКА всегда максимальные, мы хотим финишировать первыми во всех турнирах.

Это непросто, но важно, чтобы всё было в удовольствие, с хорошим настроением и в позитивной атмосфере, чтобы все понимали, что мы делаем одно общее дело», – приводит слова Кулешова пресс-служба клуба.

Олег Кулешов — в прошлом игрок сборной России. С 2012 по 2015 год — главный тренер мужской сборной России по гандболу. С 2018 по 2019 год — главный тренер гандбольного клуба СКИФ (Краснодар). С 2021 по 2024 год тренировал волгоградский клуб «Динамо-Синара».