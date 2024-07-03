«Большой стресс и высокое напряжение». Надежда Муравьёва — о работе в ЦСКА

Бывшая российская гандболистка Надежда Муравьёва поделилась ожиданиями от тренерской работы в ЦСКА. Напомним, Муравьёва вошла в тренерский штаб Олега Кулешова, который возглавил команду в июне 2024 года.

«Для меня работа в ЦСКА — это большой стресс и высокое напряжение, но вместе с тем это и новый вызов, новый рубеж. За командой будут следить под микроскопом, ни один из сильных клубов без этого не обходится, а значит, и мелочей в работе быть не может. Настраиваюсь на трудоёмкий процесс, на запредельную требовательность к себе.

Приняла предложение, имея за плечами ощутимый бэкграунд в гандболе, верю в свой опыт и характер на данном этапе. Впереди много работы, детали уже обсудили с Олегом Михайловичем Кулешовым. Мы оба прошли волгоградскую школу гандбола, одну из сильнейших в стране. Точки соприкосновения найдены, взгляд на многие вещи имеем общий.

Ключевая вещь в работе — взаимопонимание с игроками, в какую сторону мы движемся. Имея высокий уровень требовательности к себе, каждый должен внести весомую лепту в общее дело. В спорте всё просто, и этим он прекрасен — вклад каждого имеет неоценимую важность», – приводит слова Муравьёвой пресс-служба клуба.

Надежда Муравьева — в прошлом игрок сборной, заслуженный мастер спорта России. Трёхкратная чемпионка мира (2001, 2007, 2009).