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Марк Кавендиш побил рекорд легендарного Меркса по числу побед на этапах «Тур де Франс»

Марк Кавендиш побил рекорд легендарного Меркса по числу побед на этапах «Тур де Франс»
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39-летний британский велогонщик Марк Кавендиш добился уникального достижения в рамках истории престижной многодневки «Тур де Франс».

Ранее Кавендиш, в данный момент выступающий за Astana Pro Team, стал победителем пятого этапа «Тур де Франс» — 2024 (проводится в 111-й раз), который прошёл между городами Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба. Для Марка эта победа стала 35-й в карьере на этапах «Тур де Франс», что является историческим рекордом.

Таким образом, Кавендиш побил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса, пятикратного победителя генеральной классификации «Тур де Франс» (1969–1972, 1974). На счету Меркса было 34 победы на этапах многодневки, Кавендиш сравнялся с ним ещё в 2021 году.

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