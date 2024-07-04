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Али Картер стал победителем Championship League — 2024

Али Картер стал победителем Championship League — 2024
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Англичанин Али Картер стал победителем турнира по снукера — Championship League 2024. В решающем матче турнира он обыграл валлийца Джексона Пейджа со счётом 3:1.

За победу на турнире Картер получил £ 33 тыс. (€ 38,9 тыс.). Пейдж за занятое второе место получил £ 10 тыс. (€ 11,9 тыс.).

В прошлом году победителем турнира стал Шон Мёрфи, который в финальном матче турнира обыграл Марка Уильямса.

Профессиональный рейтинговый турнир по снукеру проходил с 10 июня по 3 июля 2024 года в Лестере (Англия). Общий призовой фонд турнира составил £ 328 тыс. (€ 387 тыс.). В турнире приняли участие 128 игроков. Соревнования проходили в три раунда по круговой системе в группах по четыре человека, а затем финал до трёх побед.

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