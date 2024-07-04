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МОК выступил с заявлением по поводу информации о возможной отмене Олимпиады в Париже

МОК выступил с заявлением по поводу информации о возможной отмене Олимпиады в Париже
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Международный Олимпийский комитет отреагировал на информацию о возможной отмене Олимпиады в Париже.

«Это, очевидно, часть текущей кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр.

Это не имеет фактического основания. Президент МОК и все Олимпийское движение с нетерпением ждут отличных Олимпийских игр в Париже 2024 года, которые начнутся с церемонии открытия 26 июля», – говорится в заявлении.

Напомним, во Франции после первого тура парламентских выборов вспыхнули массовые протесты.

Олимпийские игры в Париже должны стартовать 26 июля и продлиться до 11 августа.

Ранее сообщалось о первых 14 российских атлетах, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. В него вошли три представителя велоспорта, прыгунья на батуте и 10 борцов.

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