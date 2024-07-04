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Артемьев занял первое место на турнире «Шахматные звёзды 4.0», Карякин не вошёл в топ-3

Артемьев занял первое место на турнире «Шахматные звёзды 4.0», Карякин не вошёл в топ-3
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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 4.0». Он выиграл соревнования в блице и рапиде и по сумме двоеборья занял первое место. Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин занял четвёртое место.

«Шахматные звёзды 4.0». Итоговое положение по сумме двоеборья (рапид + блиц).

  1. Владислав Артемьев (Россия) — 2 (1-е место + 1-е место).
  2. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 6 (2+4).
  3. Раунак Садвани (Индия) — 8 (3+5).
  4. Сергей Карякин (Россия) — 8 (5+3).
  5. Амин Табатабаи (Иран) — 9 (7+2).
  6. Евгений Томашевский  (Россия) — 11 (4+7).
  7. Хоу Ифань (Китай) — 15 (6+9).
  8. Александра Горячкина (Россия) — 16 (8+8).
  9. Валентина Гунина (Россия) — 16 (10+6).
  10. Екатерина Лагно (Россия) — 19 (9+10).

Соревнования с суммарным призовым фондом 15 млн рублей проходили с 27 июня по 2 июля в башне «Око» ММДЦ «Москва-Сити».

Напомним, победителем турнира «Шахматные звёзды 3.0», проходившего с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники» города Москвы, также стал Владислав Артемьев.

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