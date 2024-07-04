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Артемьев занял первое место на турнире «Шахматные звёзды 4.0», Карякин не вошёл в топ-3

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 4.0». Он выиграл соревнования в блице и рапиде и по сумме двоеборья занял первое место. Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин занял четвёртое место.

«Шахматные звёзды 4.0». Итоговое положение по сумме двоеборья (рапид + блиц).

Владислав Артемьев (Россия) — 2 (1-е место + 1-е место). Теймур Раджабов (Азербайджан) — 6 (2+4). Раунак Садвани (Индия) — 8 (3+5). Сергей Карякин (Россия) — 8 (5+3). Амин Табатабаи (Иран) — 9 (7+2). Евгений Томашевский (Россия) — 11 (4+7). Хоу Ифань (Китай) — 15 (6+9). Александра Горячкина (Россия) — 16 (8+8). Валентина Гунина (Россия) — 16 (10+6). Екатерина Лагно (Россия) — 19 (9+10).

Соревнования с суммарным призовым фондом 15 млн рублей проходили с 27 июня по 2 июля в башне «Око» ММДЦ «Москва-Сити».

Напомним, победителем турнира «Шахматные звёзды 3.0», проходившего с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники» города Москвы, также стал Владислав Артемьев.