«Согласован меморандум о взаимопонимании». Путин — о работе с Катаром в области спорта

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президента России Владимира Путина и эмира государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. В рамках встречи президент России заявил, что страны намерены развивать сотрудничество в области спорта.

«Мы помним, как Катар серьёзно отнёсся к подготовке и проведению чемпионата мира по футболу. Сейчас у нас согласован меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта о сотрудничестве в этой области», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в России, после чего РФ активно делилась опытом с Катаром, который принимал мировое футбольное первенство в 2022 году.