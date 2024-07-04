Министр спорта России подвёл итог Игр стран БРИКС

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Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался по поводу Игр БРИКС, прошедших в Казани.

«Принял доклад по итогам Игр стран БРИКС. Две недели спортивных соревнований в Казани впервые провели в таком масштабе.

Игры стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. Почти 20 миллионов зрителей следили за спортивными баталиями по телевизору и в интернет-трансляции.

Отдельно отмечу, что была задействована база нашего профильного Поволжского университета, включая учебно-лабораторный комплекс и Деревню Универсиады.

Наследие Игр будет служить теперь для людей, чтобы они активно занимались физической культурой и спортом.

Благодарю всех организаторов мероприятия. Мы намерены сохранить этот опыт и передать его следующей дирекции Игр», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, Игры БРИКС продлились до 24 июня. На соревнованиях выступили 4500 спортсменов из 90 стран. Сборная России стала досрочным победителем медального зачёта. На счету российских спортсменов 262 золотые медали, 142 серебряные и 99 бронзовых. Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Беларуси. Китай расположился на третьей строчке.