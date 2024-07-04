Завершился международный турнир «Шахматные звёзды 4.0»

2 июля состоялось торжественное закрытие Международного турнира «Шахматные звёзды 4.0» — грандиозных соревнований по шахматам с призовым фондом 15 000 000 рублей.

Места победителей распределились следующим образом: 10-е место заняла Екатерина Лагно, на девятом месте – Валентина Гунина, на восьмом месте оказалась Александра Горячкина, седьмое место – у гроссмейстера из Китая Хоу Ифань. Шестое место занял Евгений Томашевский, пятое место у гроссмейстера из Ирана Амина Табатабаи, на четвёртом месте оказался Сергей Карякин, на третьем месте – индийский спортсмен Раунак Садхвани, второе место занял Теймур Раджабов. Чемпионом «Шахматных звёзд 4.0» вновь стал Владислав Артемьев, обойдя соперников и в турнире по быстрым шахматам, и по блицу. Чемпионом четвёртого турнира стал российский шахматист Владислав Артемьев, который уже дважды выигрывал предыдущие турниры.

Праздничный вечер посетили все гроссмейстеры-участники турнира, друзья и партнёры проекта «Шахматные звёзды», а также медиаперсоны, которые поддерживали игроков на протяжении всего турнира, делая первый ход в детских и взрослых партиях. Среди гостей: Анна Калашникова, Александр Филин, Карина Асмус, Дарья Коробова и другие.

«Турнир «Шахматные звёзды» с каждым разом удивляет всё больше, хотя это казалось невозможным! На этот раз соревнования снова прошли на высочайшем уровне, став настоящий праздником для всех участников, зрителей и, конечно, юных спортсменов. Состав гроссмейстеров пополнился сильнейшими конкурентами из Китая и Ирана, а детские отборочные прошли в разных городах страны. Хочу сказать большое спасибо организаторам и нашим партнёрам. До встречи на следующем турнире!» – поделился впечатлениями один из самых титулованных шахматистов современности Сергей Карякин.

Игры четвёртого Международного турнира «Шахматные звёзды 4.0», который всего за несколько лет стал одним из самых популярных и успешных соревнований по шахматам, прошли с 26 июня по 2 июля в «Москва-Сити».

Главный судья турнира – Артём Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступили Сергей Шипов. Детские партии комментировала Мария Фоминых.

Организатор Международного турнира «Шахматные звёзды 4.0» – компания «Новые шахматы».

Официальный партнёр турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнёр – «Чемпионат».

Подборка фотографий.