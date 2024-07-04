«Хорошая была история». Никита Нагорный намекнул на завершение карьеры

Спортивный гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры.
«Хорошая была история», — написал Нагорный.
Напомним, ранее 27-летний гимнаст заявлял, что сделает паузу в карьере.
Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани.
Игры стран БРИКС — 2024. Спортивная гимнастика, мужчины.
Опорный прыжок.
1. Никита Нагорный (Россия) – 14,699 балла
2. Даниел Маринов (Россия) – 14,650
3. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,216.
В 2021 году на Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золотую медаль в командных соревнованиях, выиграл бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине.