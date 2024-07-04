«Хорошая была история». Никита Нагорный намекнул на завершение карьеры

Спортивный гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры.

«Хорошая была история», — написал Нагорный.

Напомним, ранее 27-летний гимнаст заявлял, что сделает паузу в карьере.

Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани.

Игры стран БРИКС — 2024. Спортивная гимнастика, мужчины.

Опорный прыжок.

1. Никита Нагорный (Россия) – 14,699 балла

2. Даниел Маринов (Россия) – 14,650

3. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,216.

В 2021 году на Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золотую медаль в командных соревнованиях, выиграл бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине.