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«Хорошая была история». Никита Нагорный намекнул на завершение карьеры

«Хорошая была история». Никита Нагорный намекнул на завершение карьеры
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Спортивный гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры.

«Хорошая была история», — написал Нагорный.

Напомним, ранее 27-летний гимнаст заявлял, что сделает паузу в карьере.

Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани.

Игры стран БРИКС — 2024. Спортивная гимнастика, мужчины.

Опорный прыжок.

1. Никита Нагорный (Россия) – 14,699 балла
2. Даниел Маринов (Россия) – 14,650
3. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,216.

В 2021 году на Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золотую медаль в командных соревнованиях, выиграл бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине.

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