Мария Ласицкене пропустит Кубок России по лёгкой атлетике в Чебоксарах

Олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не выступит на Кубке России в Чебоксарах, который пройдёт с 7 по 9 июля.

«Маша только недавно начала проводить прыжковые тренировки, процесс восстановления продолжается. Кубок России, который пройдёт в Чебоксарах, она пропустит», — приводит слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой «РИА Новости».

Ранее Ласицкене пропустила командный чемпионат России в Сочи, Неделю лёгкой атлетики в Москве и Игры стран БРИКС в Казани. На зимнем ЧР-2024 в закрытых помещениях она заняла второе место с результатом 1,93 метра, уступив первую строчку Наталье Спиридоновой (2,00).