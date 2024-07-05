ВАДА разочаровано решением США расследовать допинг-дело китайских пловцов

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что их разочаровало решение Министерства юстиции США о расследовании допингового дела 23 китайских пловцов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разочаровано, узнав, что Министерство юстиции США теперь расследует дело 2021 года 23 пловцов в Китае. На данный момент ВАДА не получало никаких контактов или запросов от правоохранительных органов США.

Публичные сообщения об этом расследовании подтверждают обеспокоенность, широко выраженную международным сообществом, в связи с принятием Закона Родченкова, в соответствии с которым Соединённые Штаты претендуют на осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции в отношении участников глобальной антидопинговой системы.

ВАДА тщательно рассмотрело досье китайского пловца, проконсультировалось с научными и юридическими экспертами и в конечном итоге определило, что оно не в состоянии оспаривать сценарий заражения, так что апелляция не является обоснованной. Руководствуясь наукой и консультациями экспертов, мы придерживаемся этого добросовестного определения перед лицом неполных и вводящих в заблуждение новостных сообщений, на которых, по-видимому, основано это расследование», — говорится в заявлении организации.

Напомним, 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.