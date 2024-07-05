Ханс Ниманн назвал состав своей команды на ЧМ по рапиду и блицу

21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн объявил состав своей команды на предстоящий чемпионат мира по рапиду и блицу. Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальных сетях.

Состав команды Ханса Ниманна выглядит следующим образом:

Ханс Ниманн

Амин Табатабаи

Даниэль Дарда

Брэндон Джейкобсон

Эндрю Хонг

Нургюл Салимова

Меро, Агиад

Соревнование состоится в декабре 2024 года в Нью-Йорке (США) и будет длиться пять дней. Официальное объявление о мероприятии было сделано на церемонии закрытия чемпионата мира по корпоративным шахматам, который проходил в этом же американском городе с 15 по 17 июня.

В этот раз в чемпионате мира планирует принять участие чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.