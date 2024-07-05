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Ван Арт раскритиковал Филипсена после дисквалификации с 6-го этапа «Тур де Франс» — 2024

Ван Арт раскритиковал Филипсена после дисквалификации с 6-го этапа «Тур де Франс» — 2024
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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт остался недоволен своим соотечественником Джаспером Филипсеном после шестого этапа «Тур де Франс» — 2024.

«Я снова попал в ловушку Джаспера Филипсена в спринте, все это видели. Это его плохая привычка.Это не было особенно опасно, потому что я просто успел вовремя затормозить. Он, должно быть, почувствовал, что я рядом с ним. Но он сделал это в прошлом году на «Туре», и теперь он делает это снова. Я особенно рад, что остался на ногах», — приводит слова ван Арта Eurosport.

Cудьи сочли, что Филипсен препятствовал траектории движения Ваута ван Арта. Таким образом, организация «Тур де Франс» приняла решение дисквалифицировать бельгийца. Филипсен был понижен в классе за «неправильный спринт» после того, как изначально финишировал вторым на шестом этапе гонки.

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