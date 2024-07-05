Ушёл из жизни олимпийский чемпион — 1980 в конном спорте Николай Корольков

Олимпийский чемпион 1980 года в конном спорте Николай Корольков скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщила Федерация конного спорта России.

«Федерация конного спорта России с прискорбием сообщает о кончине выдающегося советского спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР, талантливого тренера Николая Павловича Королькова. Этот человек навсегда вписал своё имя в историю отечественного конного спорта, став обладателем командного золота и личного серебра на Олимпийских играх, проходивших в Москве в 1980 году. Его тандем с жеребцом Эспадроном надолго стал для конников эталоном спортивной пары, достойной подражания.

До последних дней Николай Павлович оставался верен конному спорту – тренировал спортсменов, посещал крупнейшие соревнования, всегда был близок к лошадям и людям, увлечённым ими», – сообщается в пресс-релизе федерации.

Прощание состоится 6 июля в городе Аксай, Ростовская область.