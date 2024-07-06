Ремко Эвенепул выиграл 7-й этап «Тур де Франс» — 2024, Александр Власов стал 11-м

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24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул стал победителем седьмого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2024. Этап представлял собой индивидуальную гонку протяжённостью 25,3 км от Нюи-Сен-Жорж до Жевре-Шамбертен.

Эвенепул преодолел дистанцию этапа за 28 минут и 52 секунды. Он единственный гонщик в пелотоне, которому удалось выйти из 29 минут.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2024, седьмой этап, 25,3 км:

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 28.52,00.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 12,0 секунды.

3. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) + 34,0.

4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) + 37,0…

11. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1.04,00.

Отметим, что по итогам седьмого этапа в генеральной классификации «Тур де Франс» продолжает лидировать Тадей Погачар.