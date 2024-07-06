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Британские спортсмены раскритиковали лёгкую атлетику своей страны после недопуска на ОИ

Британские спортсмены раскритиковали лёгкую атлетику своей страны после недопуска на ОИ
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Британские спортсмены-легкоатлеты Амелия Кэмпбелл и Фил Норман раскритиковали лёгкую атлетику в своей стране, после того как их не включили в сборную Великобритании для участия в Олимпийских играх в Париже.

«В этом году я боролся на каждом этапе пути на трассе и за её пределами и успешно прошёл квалификацию на свои вторые Олимпийские игры. Однако из-за политики UKA я не был выбран, и моё приглашение на Олимпийские игры будет отклонено», — приводит слова Нормана ESPN.

По словам Кэмпбелл, она всё больше задумывается о том, чтобы завершить карьеру после того, как не попала в сборную Великоритании.

«Я хочу уйти на пенсию, потому что, похоже, нет смысла мне морально и физически заставлять себя доходить до этих пределов, чтобы снова и снова терпеть неудачи», — приводит слова Кэмпбелл ESPN.

Для неё это уже седьмой чемпионат, до участия в котором не допускают. Несмотря на то что она занимает 38-е место в мире, Амелия могла бы претендовать на участие в группе из 32 метателей, поскольку каждая страна может отправить только трёх спортсменов.

В список тех спортсменов, которые не попали в список участников, вошли метательница диска Джейд Лалли и метатели молота Кеннет Айкиджи, Джейк Норрис.

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