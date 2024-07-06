Федерация спортивной борьбы России заявила об отказе от участия в Олимпиаде-2024

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала официальное обращение, в котором заявила об отказе принимать участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Исполком Федерации спортивной борьбы России провёл расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды.

Федерация всегда была и остаётся открытой для честной и бескомпромиссной борьбы при открытых и равных отношениях. Уверены, что нас поддерживает абсолютное большинство борцовского мира. Любой здравомыслящий человек понимает, что статус Олимпийских игр как самого значимого спортивного события, ставится под сомнение, и соревнования по борьбе без российских спортсменов будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворения от победы в олимпийском турнире», — написано в сообщении на сайте ФСБР.

Напомним, на олимпийском квалификационном турнире российские борцы завоевали 16 путёвок из 18 возможных при том, что многих спортсменов-лидеров не допустили до соревнований вовсе. Однако 15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, которые могут принять участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. Туда попали лишь 10 спортсменов из России, шесть из которых не являются лидерами сборной.