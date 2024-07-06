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«Зачем туда ехать как оборванцы?» Главный тренер сборной по греко-римской борьбе — об ОИ

«Зачем туда ехать как оборванцы?» Главный тренер сборной по греко-римской борьбе — об ОИ
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Главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили сказал, что полностью поддерживает решение Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), касающееся отказа от участия в Олимпийских играх в Париже

«У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо. На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» — приводит слова Когуашвили «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 июля, ФСБР сделала заявление о том, что российские борцы не будут принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Олимпийский турнир по спортивной борьбе пройдёт с 5 по 11 августа.

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