На «Тур де Франс» велогонщика оштрафовали за то, что он обнял жену

Французского велогонщика Жюльена Бернара оштрафовали за то, что он обнимал жену и общался со зрителями на седьмом этапе «Тур де Франс». Бернар финишировал на данном этапе на 61-й позиции. Он заявил, что платил бы штраф ежедневно, лишь бы прожить момент заново.

«Я действительно с нетерпением ждал этого дня. Я знал, что моя жена и мои друзья пришли во время восхождения. И извините, UCI Cycling, за то, что нанесли ущерб имиджу спорта. Но я готов платить 200 швейцарских франков каждый день и пережить этот момент заново», — написал Бернар после случившегося в своих социальных сетях.

Сумма штрафа составила 200 швейцарских франков — это около 30 тыс. рублей. Известно, что организаторы сочли поведение велогонщика неподобающим или ненадлежащим, а также обвинили в нанесении ущерба имиджу спорта.