Эритреец Гирмай выиграл 8-й этап «Тур де Франс» — 2024, россиянин Власов — 24-й

Эритрейский велогонщик Биньям Гирмай выиграл восьмой этап «Тур де Франс» — 2024. Россиянин Александр Власов финишировал на 24-м месте. Вторым финишировал бельгиец Джаспер Филипсен, тройку лидеров замкнул Арно де Ли из Бельгии.
В общем зачёте лидером после восьмого этапа остаётся словенский велогонщик Тадей Погачар, второй — бельгиец Ремко Эвенепул, а на третьей строчке — датчанин Йонас Вингегор. Россиянин Александр Власов в общем зачёте занимает 10-е место.
Общий зачёт после восьмого этапа:
- Тадей Погачар (Словения)
- Ремко Эвенепул (Бельгия)
- Йонас Вингегор (Дания)
- Примож Роглич (Словения)
- Хуан Аюсо (Испания)
- Жоау Алмейда (Португалия)
- Карлос Родригес (Испания)
- Микель Ланда (Испания)
- Маттео Йоргенсон (США)
- Александр Власов (Россия)
111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.