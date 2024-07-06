Эритреец Гирмай выиграл 8-й этап «Тур де Франс» — 2024, россиянин Власов — 24-й

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Эритрейский велогонщик Биньям Гирмай выиграл восьмой этап «Тур де Франс» — 2024. Россиянин Александр Власов финишировал на 24-м месте. Вторым финишировал бельгиец Джаспер Филипсен, тройку лидеров замкнул Арно де Ли из Бельгии.

В общем зачёте лидером после восьмого этапа остаётся словенский велогонщик Тадей Погачар, второй — бельгиец Ремко Эвенепул, а на третьей строчке — датчанин Йонас Вингегор. Россиянин Александр Власов в общем зачёте занимает 10-е место.

Общий зачёт после восьмого этапа:

Тадей Погачар (Словения) Ремко Эвенепул (Бельгия) Йонас Вингегор (Дания) Примож Роглич (Словения) Хуан Аюсо (Испания) Жоау Алмейда (Португалия) Карлос Родригес (Испания) Микель Ланда (Испания) Маттео Йоргенсон (США) Александр Власов (Россия)

111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.