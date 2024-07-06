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25-летний велогонщик Андре Дреге погиб после падения во время гонки в Австрии

25-летний велогонщик Андре Дреге погиб после падения во время гонки в Австрии
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Норвежский велогонщик команды Team Coop — Repsol 25-летний Андре Дреге умер во время четвёртого этапа «Тура Австрии». Об этом сообщает The Guardian.

Дреге скончался от травм, полученных при падении со спуска на горе Гросглоккнер. Все церемонии награждения после этапа были отменены. Четвёртый этап был предпоследним в гонке. Проведение финального этапа находится под вопросом.

«В UCI потрясены, узнав о смерти велогонщика Андре Дреге на «Туре Австрии». Наши мысли с его семьёй, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении Международного союза велосипедистов.

В нынешнем сезоне Дреге выиграл две многодневки — «Тур Родоса» и Visit South Aegean Islands. «Тур Австрии» — велогонка, проходящая с 3 по 7 июля на дорогах Австрии. Соревнования проводятся ежегодно с 1947 года и входят в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

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