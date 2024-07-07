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Ангелина Мельникова поделилась откровенной фотосессией у бассейна

Ангелина Мельникова поделилась откровенной фотосессией у бассейна
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка в командном первенстве и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова выложила на своей странице в соцсетях фотосессию в бассейне.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотосессией, на которой гимнастка позирует в купальнике и прозрачном топике.

Фото: Из личного архива спортсменки

Фото: Из личного архива спортсменки

Фото: Из личного архива спортсменки

Ранее стало известно, что спортсменка снимется в сериале «Игры». Девушка исполнит роль гимнастки, которая готовится выступить на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Напомним, российская гимнастка является чемпионкой Олимпийских игр в Токио-2020, у неё также две бронзовые олимпийские медали в личном многоборье и вольных упражнениях. 23-летняя Мельникова не планирует завершать спортивную карьеру.

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