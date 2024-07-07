Симона Байлз извинилась перед партнёршей по сборной США за то, что называла её «бабушкой»

Американская гимнастка Симона Байлз принесла извинения капитану сборной США Али Райсман на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за то, что назвала её «бабушкой».

После квалификации в олимпийскую женскую сборную США по спортивной гимнастике в воскресенье, 30 июня, Байлз пообщалась с прессой, и всплыла тема её возраста, который делает её одной из старейших гимнасток, участвующих в предстоящих летних Играх, что побудило её принести извинения Райсман, которой было всего 22 года, когда она была капитаном команды на Олимпийских играх 2016 года в Рио.

«Я должна извиниться перед Эли за то, что называла её бабушкой, потому что я сейчас намного старше, чем когда она на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро», — сказала Байлз во время пресс-конференции.

27-летняя Байлз стала победительницей личного многоборья на национальном олимпийском отборе в Париж. Четырёхкратная олимпийская чемпионка (в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро), 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории мировых первенств), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37) занимает первое место в истории спортивной гимнастики.