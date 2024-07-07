Самый титулованный шахматист Бангладеш скончался во время партии на чемпионате страны

Гроссмейстер Зиаур Рахман скончался после сердечного приступа во время партии 12-го тура чемпионата Бангладеш по шахматам 5 июля. Ему было 50 лет.

Как сообщает Dhaka Tribune, Рахман чувствовал себя плохо с самого начала партии в 15:00. Около 18:00 он упал на пол. Коллеги-шахматисты и официальные лица срочно доставили его в кардиологическую больницу, где врачи вскоре констатировали его смерть.

Рахман – 15-кратный чемпион Бангладеш, в 2002 году получил звание гроссмейстера. Он имеет самый высокий рейтинг ФИДЕ, когда-либо достигнутый игроком из его страны (2570 в октябре 2005 года).

У шахматиста остались жена и сын, они присутствовали в зале, где прошли соревнования. Его похоронили в субботу, 6 июля.