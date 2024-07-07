ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Самый титулованный шахматист Бангладеш скончался во время партии на чемпионате страны

Самый титулованный шахматист Бангладеш скончался во время партии на чемпионате страны
Комментарии

Гроссмейстер Зиаур Рахман скончался после сердечного приступа во время партии 12-го тура чемпионата Бангладеш по шахматам 5 июля. Ему было 50 лет.

Как сообщает Dhaka Tribune, Рахман чувствовал себя плохо с самого начала партии в 15:00. Около 18:00 он упал на пол. Коллеги-шахматисты и официальные лица срочно доставили его в кардиологическую больницу, где врачи вскоре констатировали его смерть.

Рахман – 15-кратный чемпион Бангладеш, в 2002 году получил звание гроссмейстера. Он имеет самый высокий рейтинг ФИДЕ, когда-либо достигнутый игроком из его страны (2570 в октябре 2005 года).

У шахматиста остались жена и сын, они присутствовали в зале, где прошли соревнования. Его похоронили в субботу, 6 июля.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android