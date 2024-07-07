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Сергей Кожевников и Рейхан Каграманова — победители Кубка России в спортивной ходьбе

Сергей Кожевников и Рейхан Каграманова — победители Кубка России в спортивной ходьбе
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Российские легкоатлеты Сергей Кожевников и Рейхан Кагарманова стали победителями Кубка России в спортивной ходьбе на 20 км.

Этап Кубка России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах с 7 по 9 июля.

Сергей Кожевников из Республики Мордовия одержал победу в гонке с результатом 1 час 20 минут 57 секунд. Второе место занял Данила Мартынов (Республика Мордовия) со временем 1:21.33. Третье место у Сергея Широбокова, представляющего Мордовию и Удмуртию. Он показал результат 1:22.55.

У женщин победу одержала Рейхан Каграманова (Мордовия, Кузбасс) с результатом 1 час 31 минута 8 секунд. Второе место заняла Анастасия Трухова из Республики Мордовия – 1:33.54. Третье место на счету у Кристины Любушкиной (Челябинская область) – 1:35.00.

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