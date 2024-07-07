24-летний игрок НФЛ и ещё двое экс-игроков в американский футбол погибли в автокатастрофе

Новичок команды «Миннесота Викингс» корнербек Кайри Джексон и два бывших игрока в американский футбол на уровне колледжа погибли в автокатастрофе. Джексону было 24 года.

Как сообщает ESPN, по данным полиции, Джексон погиб после аварии с участием трёх автомобилей, которая произошла в 3:14 в субботу, 6 июля. Исайя Хейзел и Энтони Литтон — два бывших игрока — также погибли в результате автокатастрофы, сообщила полиция.

Полиция сообщила, что Хейзел ехал на Dodge Charger с Джексоном на пассажирском сиденье, когда их машину сбил Infiniti Q50, пытавшийся сменить полосу движения на высокой скорости. Их смерть была констатирована на месте происшествия, Литтон умер в больнице.

За два месяца до трагедии Джексон был выбран «Викингами» в четвёртом раунде драфта этого года и считался претендентом на роль основного корнербека команды.