Бегун из Алжира показал лучший результат сезона в мире в забеге на 800 м в Париже

25-летний алжирский легкоатлет Джамел Седжати стал победителем забега на 800 м в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже. Бегун преодолел дистанцию за 1.41,56 и установил лучший результат сезона в мире. Ему одновременно удалось установить национальный рекорд в этой дисциплине и личный рекорд.

Второе место занял серебряный призёр ЧМ-2023 кениец Эммануэл Ваньоньи (1.41,58), а бронза досталась хозяину трека Габриэлю Туалю (1.41,61). Оба атлета также установили личные рекорды, а Туаль ещё и установил рекорд Франции.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Париже проходит за несколько недель до старта Олимпийских игр 2024 года. Мировым рекордом также отметилась Фаит Кипьегон в забеге на 1500 м. Соревнования по лёгкой атлетике пройдут в столице Франции с 1 по 11 августа.